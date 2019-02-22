Son Dakika Haberleri: Japon bakan 3 dakika gecikti, muhalefet 5 saat boykot etti

Japon bakan 3 dakika gecikti, muhalefet 5 saat boykot etti

1 saat önce

Japonya Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada parlamentodaki toplantıya 3 dakika gecikince muhalefet, bakanın "işine saygı göstermediği" gerekçesiyle toplantıyı 5 saat boykot etti.

Japon bakan 3 dakika gecikti, muhalefet 5 saat boykot etti, System.String[]
Japonya Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada parlamentodaki toplantıya 3 dakika gecikince muhalefet, bakanın "işine saygı göstermediği" gerekçesiyle toplantıyı 5 saat boykot etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:10 

Ekonomi
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