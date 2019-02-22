Japon bakan 3 dakika gecikti, muhalefet 5 saat boykot etti
1 saat önce
Japonya Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada parlamentodaki toplantıya 3 dakika gecikince muhalefet, bakanın "işine saygı göstermediği" gerekçesiyle toplantıyı 5 saat boykot etti.
Japonya
Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada parlamentodaki toplantıya 3 dakika gecikince muhalefet, bakanın "işine saygı göstermediği" gerekçesiyle toplantıyı 5 saat boykot etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:10
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