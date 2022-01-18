Japon Bakandan Hint-Pasifik barışı için ABD ile ittifakı güçlendirme vurgusu - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Hint-Pasifik'te barışın sağlanması için Japonya-ABD ittifakını ve ülkenin savunma kapasitesini güçlendireceklerini söyledi.

Ulusal meclis olağan oturumunda hükümetin dış politika ve diplomasi vizyonuna yönelik konuşan Bakan Hayaşi, "Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerler ile uluslararası düzen ciddi meydan okumalara maruz kalıyor." dedi.

"Hint-Pasifik'te refah ve barışın köşe taşı Japonya-ABD ittifakıdır." diyen Hayaşi, "Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini artıracağız ve bu doğrultuda Japonya'nın savunma gücünü artırması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Hayaşi, ulusal güvenliğe yönelik de "Ulusal Savunma Program Yönetmeliği" ve "Orta Dönem Savunma Programı" dahil Japonya'nın "Ulusal Güvenlik Stratejisini" revize etmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Hayaşi, Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri ve Avrupa ülkeleriyle iş birliği yapacaklarını bildirdi.

Çin'in, tartışmalı Senkaku bölgesi dahil Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu "tek taraflı" değiştirme teşebbüslerini "tamamen kabul edilemez" olarak niteleyen Hayaşi, bu hamlelere karşı "sakin ve dirençli yaklaşım" sergileyeceklerini belirtti.

Tayvan Boğazı'nda istikrarın önemini vurgulayan Hayaşi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdare Bölgesindeki insan hakları ihlallerine karşı "ciddi endişe" taşıdıklarını kaydetti.

Pekin yönetimine "sorumlu tutum" çağrısı yapan Hayaşi, Japonya-Çin ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıldönümüne denk gelen 2022'de "yapıcı ve istikrarlı ilişkiler" kurulması için çabalayacaklarını aktardı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programları sorununa "kapsamlı çözüm getireceklerini" anlatan Hayaşi, "Kore yarımadasının nükleerden arındırılması" için Güney Kore ve ABD ile yakın iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Seul- Tokyo ilişkilerinin, Japonya'nın 1910-45 döneminde kolonyal olarak yönettiği Kore yarımadasına ilişkin tazminat anlaşmazlıkları çerçevesinde "sorunlar taşıdığını" kabul eden Hayaşi, "2015 mutabakatı kapsamında Güney Kore'nin tutarlı hamle yapması" gerektiğine işaret etti.