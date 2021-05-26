Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisi çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika

Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisi çarpıştı: 3 ölü

26.05.2021 09:12
Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisi çarpıştı: 3 ölü, System.String[]

Japonya'nın Hokkaido eyaleti açıklarında Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 balıkçı hayatını kaybetti.

Japonya'nın Hokkaido eyaleti açıklarında Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 balıkçı hayatını kaybetti.

Japonya'da 9.7 tonluk balıkçı teknesi Daihachi Hokkoumaru ile 662 tonluk Rusya bandralı yük gemisi Amur'un Hokkaido eyaleti açıklarında yerel saat ile 06.00 sıralarında çarpıştığı bildirildi. Japonya sahil güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Monbetsu Limanı'nın 23 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen kazanın ardından balıkçı teknesi alabora oldu. Yük gemisinin mürettebatı kazayı yetkililere bildirirken, alabora olan teknedeki 5 balıkçının Amur mürettebatı tarafından kurtarıldı. Balıkçılardan 3'ünün hayatını kaybettiği tespit edildi. - TOKYO

Japonya, Rusya, Japon, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisi çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika Haberleri
09:22 Alkolü fazla kaçırdı, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
09:22 Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım
09:19 Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti
09:17 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup
09:15 Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
09:14 Ailesine yardım etmek adına kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında yaşamını yitirdi
09:12 Tartıştığı sevgilisinin kapısına gelip, başka bir erkekle görünce kurşun yağmuruna tuttu
09:11 Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi
09:08 Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili
09:07 Kademeli normalleşmenin ardından neler olacağı belli olacak! Kritik tavsiye kararlarının alınacağı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor
Alkolü fazla kaçırdı, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Alkolü fazla kaçırdı, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti         
09:23
Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti Sedat Peker'in geçmiş iddiaları için harekete geçilebilir mi? Hukukçu Ersan Şen zaman aşımına işaret etti         
09:20
Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı         
09:15
Tartıştığı sevgilisinin kapısına gelip, başka bir erkekle görünce kurşun yağmuruna tuttu Tartıştığı sevgilisinin kapısına gelip, başka bir erkekle görünce kurşun yağmuruna tuttu         
09:13
Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili Doğu Perinçek'ten olay yaratacak iddia: Bana suikast planlayan kişi şu anda İYİ Parti'de milletvekili         
09:09
Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak Oyuncu Birce Akalay kolları sıvayıp atölyeye girdi! Tasarladığı mücevherleri satacak         
00:26
Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti Nurmagomedov, Mayweather ile dövüşmesi için teklif edilen 100 milyon doları reddetti         
23:38
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
17:23
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu Instagram'da filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, yorum yağmuruna tutuldu         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 09:27:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japon balıkçı teknesi ile Rus gemisi çarpıştı: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement