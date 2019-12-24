Japon balıkçılar bir hafta sonra serbest - Son Dakika
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Japon balıkçılar bir hafta sonra serbest

6 saat önce

Rusya tarafından yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alınan 24 Japon balıkçı, para cezası karşılığında serbest bırakıldı.

Japon balıkçılar bir hafta sonra serbest, System.String[]

Rusya tarafından yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alınan 24 Japon balıkçı, para cezası karşılığında serbest bırakıldı.


5 Japon balıkçı teknesinde görev yapan 24 Japon mürettebat, yasa dışı avlanma şüphesi nedeniyle Rus yetkililer tarafından gözaltına alındıktan 1 hafta sonra para cezası karşılığında serbest bırakıldı. 17 Aralık'ta Rusya kontrolündeki Habomai Adaları açıklarında ahtapot avlarken Rusya sınır muhafızları tarafından gözaltına alınarak avlanan mahsul miktarını eksik bildirmekle suçlanan balıkçılar, bugün bir Rus mahkemesi tarafından 103 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz hafta teknelerine el konulduktan sonra Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası'na götürülen mürettebatın, bugün serbest bırakıldığı öğrenildi.


Geçtiğimiz hafta yasa dışı av şüphesiyle el konulan 5 balıkçı teknesindeki 24 mürettebat, Rusya otoriteleri tarafından gözaltına alınmış, Japonya ise teknelerin iki ülke arasında kararlaştırılan çerçevede av faaliyetini sürdürdüğünü açıklamıştı. - TOKYO

Aralık, Japon, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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