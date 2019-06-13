Japon Başbakan Abe ile görüşen İran lideri Hamaney: Trump cevaba layık değil
8 saat önce
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkeye ziyarette bulunan Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir cevaba 'layık olmadığını' söyledi
İran
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:53
dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
, ülkeye ziyarette bulunan Japonya
Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
'ın bir cevaba 'layık olmadığını' söyledi.
ABD ile İran arasında artan gerginliği yatıştırmak için iki ülke arasında ara buluculuk yapmayı teklif eden Japon Başbakan, Tahran
'a tarihi ziyaretinde ülkenin lideri Hamaney ile görüştü. Abe'nin toplantı sırasında Trump'tan gelen mesajları da ilettiği öne sürüldü.
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