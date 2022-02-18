Üye Girişi
Japon Başbakan Kişida'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Ukrayna" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Japon Başbakan Kişida'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Ukrayna" mesajı Açıklaması

18.02.2022 03:19
Japon Başbakan Kişida'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Ukrayna" mesajı Açıklaması

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya-Ukrayna gerilimine diplomatik müzakereler yoluyla "kabul edilebilir" çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya- Ukrayna gerilimine diplomatik müzakereler yoluyla "kabul edilebilir" çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Kişida Rusya Devlet Başkanı Putin ile 25 dakikalık telekonferans görüşmesinde, ülkesinin Rusya-Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını aktardı.

Görüşmenin akabinde düzenlediği basın toplantısında Kişida ülkesinin, Rusya-Ukrayna krizinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı olduklarını görüşmede vurguladığını belirtti.

Kişida, "Başkan Putin'e Ukrayna'daki gidişatı derin endişeyle ve yakından izlediğimizi bildirdim. Diplomatik müzakereler yoluyla ilgili ülkelerin kabul edebileceği bir çözüm izlemesi çağrısında bulundum." dedi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre liderler, ikili barış anlaşması dahil Japonya-Rusya ilişkilerinde diyaloğun sürdürülmesine yönelik aynı görüşü paylaştıklarını teyit etti.

Kyodo ajansının hükümet yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre Putin görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal niyeti taşımadığını Japon Başbakan'a iletti.

Zelenskiy'e "toprak bütünlüğü" mesajı

Gerilime yönelik Kişida daha önce "Statükonun askeri güç yoluyla değiştirilmesine izin verirsek, bu yanlış bir mesaj doğuracaktır, sadece Avrupa'ya değil Asya'ya da" demişti.

Hafta içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Kişida, Ukrayna'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirerek diplomatik çözüm çağrısı yapmıştı.

YORUMLAR
500

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon Başbakan Kişida'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Ukrayna' mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:15 Gazeteci Hande Fırat, sosyal medyada alay konusu oldu! Sahte Bakan Koca hesabının paylaşımını gerçek sandı
00:44 Fenerbahçe'nin yenilgisi Türkiye'ye sıralamada dibi gösterdi!
00:42 Fırsatçıların indirim tuzağını önlemek için geliştirildi! İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği
00:37 Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller
00:31 Tarkan'ın gündem olan yeni şarkısı Geççek, kısa sürede YouTube'da trend listesinin zirvesine tırmandı
00:20 Slavia Prag yenilgisiyle ihale Rıdvan Dilmen'e kaldı! Sarı-lacivertlilerden ünlü yorucuya şaşırtan tepki
00:00 Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte oy oranları
23:13 Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı
23:01 Galibiyet parolasıyla sahaya çıkmışlardı! Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'a yenildi
22:57 Sarı-lacivertli ekipte üzen sakatlık! Kim Min-Jae, ikinci yarı forma giyemedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 03:28:06. #1.12#
SON DAKİKA: Japon Başbakan Kişida'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Ukrayna" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement