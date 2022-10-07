Japon Başbakan Kişida, oğlunu, yönetici sekreteri tayin etti - Son Dakika
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Japon Başbakan Kişida, oğlunu, yönetici sekreteri tayin etti

07.10.2022 07:50
Japon Başbakan Kişida, oğlunu, yönetici sekreteri tayin etti

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio, en büyük oğlunu, kendine yönetici sekreter olarak görevlendirdi.

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio, en büyük oğlunu, kendine yönetici sekreter olarak görevlendirdi.

Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, atama kararının, "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini açıkladı.

Ana muhalefetin tepkisini çeken karara yönelik Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro, Kişida'nın akrabalarına yönelik "kayırmacılığını gösterdiğini" söyledi.

Japon Mitsui & Co. firmasının eski çalışanı Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

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