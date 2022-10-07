Japon Başbakan Kişida, oğlunu, yönetici sekreteri tayin etti

Japonya 'da Başbakan Kişida Fumio, en büyük oğlunu, kendine yönetici sekreter olarak görevlendirdi.

Kaynak: AA

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