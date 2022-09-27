Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosunun Rusya Federasyonu 'na aykırı faaliyetleri nedeniyle 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bilgisi verildi" denildi.

Kaynak: İHA

Vladivostok, Japonya, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Japon Başkonsolos suçüstü yakalandı! Rusya nota vererek sınır dışı etti - Son Dakika

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