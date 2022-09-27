Japon Başkonsolos suçüstü yakalandı! Rusya nota vererek sınır dışı etti - Son Dakika
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Japon Başkonsolos suçüstü yakalandı! Rusya nota vererek sınır dışı etti

27.09.2022 00:38

Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosu Motoki Tatsunori, batı yaptırımlarının Primorskiy Krayı bölgesine etkilerine dönük önemli ve dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında toplarken Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne suçüstü yakalandı.Olayın ardından Japonya'ya nota veren Rusya, Tatsunori'yi sınır dışı etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosu Motoki Tatsunori'yi, batı yaptırımlarının Primorskiy Krayı bölgesine etkilerine dönük önemli ve dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında toplarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosunun Rusya Federasyonu'na aykırı faaliyetleri nedeniyle 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bilgisi verildi" denildi.

Japon Başkonsolos, Rusların istihbari bilgilerini toplarken suçüstü yakalandı

48 SAAT İÇİNDE ÜLKEDEN ÇIKMASI GEREKİYOR

Başkonsolos Tatsunori'nin 48 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Rusya'nın olayın ardından Japonya'ya nota verdiği aktarıldı.

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Kaynak: İHA

Vladivostok, Japonya, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japon Başkonsolos suçüstü yakalandı! Rusya nota vererek sınır dışı etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon Başkonsolos suçüstü yakalandı! Rusya nota vererek sınır dışı etti - Son Dakika
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