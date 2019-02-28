Japon Beşiktaş Taraftarları 5 Mayıs'taki Galatasaray Derbisini Bekliyor

Hafta başında oynanan ve 3-3 gibi bol gollü bir skorla biten Fenerbahçe derbisinden sonra Beşiktaş'ın Japon taraftarları Süperlig tarihinde iki Japon futbolcunun ilk defa karşı karşıya geleceği 5 Mayıs'taki Galatasaray-Beşiktaş maçına gitmenin yollarını arıyor.Şubat ayında ara transferle Dortmund'dan Beşiktaş'a gelen Japon yıldız futbolcu Shinji Kagawa ile yaklaşık bir yıldır Galatasaray forması giren Japon Yuta Nagatomo'nun 5 Mayıs'ta ilk defa karşı karşıya gelecekleri maçı yerinde ve canlı olarak izlemek için Japonya'dan yoğun ilgi olduğu söyleniyor.Gidemeyenler için ise en azından maçı Japonya'da naklen seyredebilmeleri için başlama saatinin erkene alınması için yoğun talep var.Japonya'da yaşayan Masataka Kobayashi, ateşli bir Beşiktaş taraftarı.Instangram'a yüklediği videolarda minik oğlunu omzuna alıp söylediği Beşiktaş şarkıları ve düzgün Türkçesi ile yaptığı tezahüratlar yüzlerce kişi tarafından paylaşılıp Japon televizyonuna da haber olmuş durumda.Ancak Japonya ve Türkiye arasındaki 9 bin kilometrelik mesafe Kobayashi gibi Uzakdoğulu Beşiktaş taraftarları için aşılması güç bir engel.Beşiktaş maçlarına düzenli turlar planlanıyor Geçen Eylül ayında Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Japon medya devi Mainichi ve tanınmış Japon spor gazetesi Sponichi ile Beşiktaş'a Uzakdoğu'da tanıtım ve marka stratejisi geliştirmek için anlaşmaya varmıştı. Planlanan etkinlikler arasında Japonya'dan Beşiktaş maçlarına ve tesislerine düzenli turlar da var.BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Mainichi CEO'su ve Dijital Medya Bölümü yöneticisi Takeo Iwasawa, "Bu amaçla şu an Japonya'nın önemli seyahat acentalarından biriyle konuşuyoruz" diyor.Türkiye-Japonya arasındaki 6 saat fark nedeniyle örneğin Türkiye'de gece 9'daki bir maçın canlı yayın saati, Japonya'da sabahın 3'ü gibi çok erken saatlere denk geliyor.Bu durumun aşılabilmesi için 5 Mayıs'taki derbinin daha erken saate alınması konusunda da Japon taraftarlardan yoğun istek olduğu biliniyor.Türkiye Futbol Federasyonu'na bu yönde bir istekte bulunup bulunmadıkları konusunda Iwasawa, "Kendilerine doğrudan bir baskı yapmamız söz konusu değil" diyor.Ancak Türkiye'ye gitme imkanı olmayıp maçı Japonya'dan takip edecek olanlar için "belirli kamusal yerlere büyük ekranlar yerleştirilip maçın naklen verilebileceğini" söyleyen Iwasawa, ateşli Japon taraftarlarla Japonya'daki Türkler'in maçı beraber izlemelerinin hoş olacağını belirtiyor."Boğaz'ın Samuray'ı" Shinji Kagawa 23 no'lu formayla maça çıkıyorSüperlig'in bir diğer Japon oyuncusu olan Galatasaray'lı Yuta Nagatomo'nun geçen yıl Ocak ayındaki transferi de Japonya'da ses getirmişti.Ancak Beşiktaşlı Shinji Kagawa'nın 3 Şubat'ta ilk çıktığı maçta oyuna dahil olduğu ilk üç dakika içinde peş peşe iki gol atmasına Japon medyasının büyük yer verdiğini anlatan Iwasawa, "Kagawa'nın çok fazla Japon taraftarının olduğu bir gerçek" diye yorum yapıyor. Beşiktaş Japonya'da kamp yapabilir Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu baharda Japonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.Süperlig'in Mayıs'ta tatile girmesini takiben de Temmuz ayında Beşiktaş'ın Japonya'ya gelip antreman yapması ve Japon takımlarla hazırlık maçları oynaması planlanıyor.Öte yandan Shinji Kagawa'yı Beşiktaş dışında kendi evlerinde izlemek isteyen Japon futbol meraklıları da oyuncunun Japonya'da yapacağı bir sonraki maçı dört gözle bekliyor.Kagawa, Haziran'da yapılacak Güney Amerika Kupası'nda Japonya'nın Brezilya ile karşılaşacağı maçta Samuray Maviler'in arasında yer alacak. Dijitalleşme çabaları Beşiktaş ile tanıtım ve sponsorluk getirdiJaponlar'ın Türk futbolu ile ilk tanışıklığının Japonya ve Güney Kore'nin ortak düzenledikleri ve Türkiye'nin dünya üçüncüsü olarak büyük başarı elde ettiği 2002 Dünya Kupası ile olduğu söylenebilir.Tesadüf eseri, o zaman Türk milli takımın başında olan Şenol Güneş, şimdi Beşiktaş takımını çalıştırıyor ve milli takım antrenör adayları arasında adı yine geçiyor.Japonya'nın önemli üç gazetesinden biri olan Mainichi ve onun spor gazetesi Sports Nippon (Sponichi), dijital dönüşüm stratejileri doğrultusunda sporda Asya ve Uzakdoğu'da projeler geliştirmek üzere yola koyulduklarında geçen yıl Beşiktaş ile tanışıyorlar.Türk insanını ve taraftarlarını "ateşli" olarak tanımlayan Iwasawa, Beşiktaş'ın Kagawa gibi yıldız bir Japon oyuncuyu alarak Japonya'da tanınmak için çok doğru bir adım attığını düşünüyor.Şu an Japonya'da Beşiktaş için düşünülen projeler arasında takıma özel bir anime serisi yaratılması var.2019 Japonya'da Türkiye YılıTürkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın verdiği bilgiye göre 2019 Japonya'da Türkiye Yılı etkinlikleri çerçevesinde 19 Mart'ta açılışı yapılacak olan Topkapı Sarayı Müzesi sergisi, konserler ve benzer etkinlikler var.Yıl içinde düzenlenecek karşılıklı futbol turlarının Türkiye'nin tanınırlığının daha da artmasını sağlayacağı söylenebilir.Mainichi'den Iwasawa, "Türk Hava Yolları ve Japon Hava Yolları sefer sayılarını artırabilirlerse bu, büyük bir ivme olur inancındayım" diyor.