- Japon bilim insanına Nobel Ödülü getiren çalışma yeniden gündemde- Prof. Dr. Saraçoğlu: ... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Japon bilim insanına Nobel Ödülü getiren çalışma yeniden gündemde- Prof. Dr. Saraçoğlu: ... - Son Dakika

- Japon bilim insanına Nobel Ödülü getiren çalışma yeniden gündemde- Prof. Dr. Saraçoğlu: ...

16 dakika önce

- Japon bilim insanına Nobel Ödülü getiren çalışma yeniden gündemde Prof. Dr. Saraçoğlu: "Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsanız oruç tutmak en faydalı yöntemlerden bir tanesidir" Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri bir kez daha merak konusu...

- Japon bilim insanına Nobel Ödülü getiren çalışma yeniden gündemde

Prof. Dr. Saraçoğlu: "Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsanız oruç tutmak en faydalı yöntemlerden bir tanesidir"

TOKYO - Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri bir kez daha merak konusu olurken, sorunun cevabı Nobel ödüllü Japon bilim insanı Dr. Yoshinori Ohsumi'den geldi. Ohsumi, kendisine Nobel Ödülü kazandıran uzun süre aç kalmanın hücre yenilenmesini tetiklediğini ortaya koyduğu çalışması yeniden gündemde. Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu da, Japon bilim adamıyla aynı görüşleri paylaşarak, "Bugün hücrenin bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsanız oruç tutmak en faydalı yöntemlerden bir tanesidir" dedi.

Ramazan ayının gelişi ile birlikte herkes oruç tutmanın insan sağlığı üzerindeki etkisini merak ederken, konuyla ilgili yapılan bir bilimsel çalışma yeniden gündeme geldi. Japon bilim insanı Dr. Yoshinori Ohsumi, 2016'da kendisine Nobel Tıp Ödülü'nü kazandıran çalışmasında uzun süre aç kalmanın hücre yenilenmesine katkı sağladığını kanıtladı. Oto (kendi) ve faji (yemek) kelimelerinden türeyen ve "kendi kendini yeme" olarak Türkçeleştirilen 'otofaji'nin vücutta fonksiyonunu kaybetmiş hücrelerinin temizlenip yerine sağlıklı hücreler üretilmesini sağlayan sağlıklı bir süreç olduğunu ortaya koyan çalışma, uzun süreli açlığın ise otofajiyi desteklediğini gözler önüne serdi. Buna göre, uzun süreli açlık sırasında hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının hücrenin kendisi tarafından yok edildiği bulgusuna ulaşıldı.

Bağışıklığı da güçlendiriyor

Dr. Ohsumi'nin çalışmasıyla birlikte gündeme gelen otofajinin hücresel düzeyde yaşlanma etkilerine karşı da olumlu katkı sağladığı ortaya çıkmış, açlıkla birlikte artan otofajinin hücreleri etkisi altına almaya çalışan virüs ve bakterilere karşı da gerçekleştiğinden bağışıklık sistemini de güçlendirdiği gündeme gelmişti.

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu da, Japon bilim adamıyla aynı görüşleri paylaştı. Videokonferans yöntemi ile açıklamalarda bulunan Saraçoğlu, Otofaji'nin 1960 yıllarda oraya konduğunu hatırlatarak, "Otofaji kendi kendini yemek demektir. Japon Bilim Adamı Dr. Yoshinori Ohsumi bu konu üzerinde çalıştı. Yalnız o zaman, hücrenin hakkında çok fazla bilgi yoktu. Elektron mikroskobu olsun, difraktometre olsun geliştirilmemişti. Ama ne zamanki bunlar geliştirildi ondan sonra hücrenin yapısında ki olayları daha iyi anlamaya başlandılar. Hücrenin içerisinde küçük kesecikler var. Bunlarda biri lizozom. Bu lizozom dediğimiz keseciğin içerisinde proteinleri parçalayan enzimler bulunur. Bir de fagozon var. Hücrenin içerisinde parçalanmış proteinleri topluyor. Bunları fagozon biriktiriyor. Bunu nakil aracı gibi düşünmek gerekiyor. Bu hücre içindeki bozulmaları toplayıp kendi membran dışında onu içeri alıp paket yapıp doğru lizozoma gidiyor. Lizozom ile kaynaşıyorlar içindeki enzimler açığa çıkınca bu iki kesecik birleşip entegre oluyor. Neticede bu enzimler bunları parçalamaya başlıyor. İşte buna otofaji diyoruz. Bunun olabilmesi için hücrenin aç kalması gerekiyor. Bu sistemin devreye girmesi için de oruç tutmamız veya 10-11 saat aç kalmamız gerekiyor. Yoshinori, bunu ekmek mayaları ile çalışarak kanıtladı. Bunun üzerine 2016 yılında kendisine Nobel ödülü kazandırmış oldu. Bugün hücrenin bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsanız oruç tutmak en faydalı yöntemlerden bir tanesidir" dedi.

- Japon bilim insanına Nobel Ödülü getiren çalışma yeniden gündemde- Prof. Dr. Saraçoğlu: ...

Nobel Ödülleri, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:28 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi 5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Ukrayna, Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı         
15:45
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal         
15:41
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi         
15:36
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu         
15:32
Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu         
15:27
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı         
15:26
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak         
15:26
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü         
15:26
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu         
15:24
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu         
15:12
Demet Akalın, Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi         
15:11
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu         
14:51
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor         
14:43
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız         
14:41
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor         
14:36
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor         
14:26
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı         
14:19
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi         
14:16
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu         
14:12
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
14:04
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu         
14:04
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır         
14:02
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor         
13:30
900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor 900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 16:44:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Japon bilim insanına Nobel Ödülü getiren çalışma yeniden gündemde- Prof. Dr. Saraçoğlu: ... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]