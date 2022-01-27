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Japon bilim insanları: "Antiviral ilaçlar Delta kadar Omicron mutasyonunda da etkili" - Son Dakika

Japon bilim insanları: "Antiviral ilaçlar Delta kadar Omicron mutasyonunda da etkili"

27.01.2022 11:17
Japon bilim insanları: "Antiviral ilaçlar Delta kadar Omicron mutasyonunda da etkili"

Japonya'dan bilim insanlarının yaptığı deneysel çalışma, Covid-19 tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar Remdesivir ve Molnupiravir'in Delta mutasyonunda olduğu kadar Omicron mutasyonuna karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.

Japonya'dan bilim insanlarının yaptığı deneysel çalışma, Covid-19 tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar Remdesivir ve Molnupiravir'in Delta mutasyonunda olduğu kadar Omicron mutasyonuna karşı da etkili olduğunu ortaya koydu.

Covid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi dünya gündemini meşgul ederken, Japon bilim insanlarından sevindiren bir haber geldi. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü Profesörü Kawaoka Yoshihiro liderliğindeki grubun yürüttüğü çalışmada, korona virüs tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların Delta mutasyonunda olduğu kadar Omicron mutasyonuna karşı da etkili olduğu tespit edildi. Omicron mutasyonu ile enfekte olmuş hücreler üzerinde bir dizi ilacı test eden ekip, Japonya ve birçok ülkede kullanımı onaylanan Remdesivir ve Molnupiravir'in, Omicron mutasyonu karşısında virüsün çoğalmasını önlemede Delta mutasyonu ile aynı düzeyde etkinlik gösterdiğini belirledi. Araştırmacılar, Japonya Sağlık Bakanlığı'nın Omicron mutasyonu ile enfekte olan kişilerin tedavisinde kullanımını önermediği antikor kokteyli olan Ronapreve'nin etkinliğini ise tam olarak doğrulayamadı.

Dikkat çeken araştırmanın sonuçları The New England Journal of Medicine adlı bilimsel dergide de yayınlandı.

TEDAVİDE YOL GÖSTEREBİLİR

Omicron mutasyonunun birden fazla genetik yapıya sahip olması nedeniyle kullanılan ilaçların etkinliğine dair daha fazla bilimsel çalışmanın yapılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, buna rağmen son çalışmanın sağlık personeli tarafından tedavi sürecinde rehber olarak kullanılabileceğini ifade etti.

/Burak Ersoy/İHA)

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Koronavirüs, Japonya, Omicron, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Japon bilim insanları: "Antiviral ilaçlar Delta kadar Omicron mutasyonunda da etkili" - Son Dakika
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