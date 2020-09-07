Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi. Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.Dayanıklılığından ötürü 'Süper Bakteri' ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:28 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan 'süper bakteri' keşfetti - Son Dakika Dünya