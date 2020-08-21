Japon Büyükelçi Akıo: Türkiye ile doğal gaz ve petrolde aynı sorunları yaşıyoruz - Son Dakika

JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akıo Mıyajıma, Karadeniz Ereğli yakınlarındaki Tuna-1 lokasyonunda sürdürülen arama faaliyetleri ile ilgili, doğal gaz ve petrol konusunda Japonya'nın Türkiye ile aynı sorunları yaşadığını söyledi.

Japon Büyükelçi Akıo Mıyajıma ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, Malatya hakkında bilgiler verdiği büyükelçiye, son zamanlarda sıkça yaşanan depremler ve Covid-19 ile mücadelelerini anlattı. Büyükelçi Akıo Mıyajıma, Malatya kayısısını çok beğendiğini, depremlerden dolayı iş birliği içerisinde olabilecekleri projeler geliştireceklerini söyledi.