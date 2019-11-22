Japon Büyükelçi Miyajiami Kayseri'de
6 saat önce
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivali'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivali'ne katıldı.
Çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye gelen Büyükelçi Miyajima, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.
Ziyarette Çalış ve Miyajima, ERÜ ile Japonya'daki üniversiteler arasında yapılabilecek eğitim iş birlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Rektörlük ziyaretinin ardından Edebiyat Fakültesine geçen Miyajima, burada düzenlenen Japon Film Festivaline katıldı ve "21. Yüzyılda Asya" konulu konferansta bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım