Japon Çevre Bakanı babalık iznine ayrılacağını duyurdu - Son Dakika
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Japon Çevre Bakanı babalık iznine ayrılacağını duyurdu

6 saat önce

Japonya'da Çevre Bakanı Koizumi Shinjiro, ülkede çalışan babalara iyi örnek teşkil etmesi adına, ay sonunda ilk çocuğu dünyaya gelince babalık iznine ayrılacağını açıkladı.

Japon Çevre Bakanı babalık iznine ayrılacağını duyurdu, System.String[]

Japonya'da Çevre Bakanı Koizumi Shinjiro, ülkede çalışan babalara iyi örnek teşkil etmesi adına, ay sonunda ilk çocuğu dünyaya gelince babalık iznine ayrılacağını açıkladı.

Koizumi, bakanlık çalışanlarına ve basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meclis ve kabine görevlerini etkilememesi kaydıyla çocuğu doğduktan sonraki ilk 3 ay toplam 2 hafta izin alacağını belirtti.

Aldığı kararla bakanlıktaki erkek çalışanlara ve diğer yerlerdeki çalışan babalara babalık izni yolunu açma planını sürdüreceğini vurgulayan Koizumi, şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, çevre bakanı olarak kamu görevimi yerine getirirken çocuk yetiştirmek için nasıl zaman ayırmam ya da babalık iznine ayrılmam gerektiğini defalarca düşündüm. Atmosferi değiştirmedikçe, hükümet çalışanları muhtemelen babalık izni almaya başlamayacak."

Koizumi, "Çevre Bakanlığındaki babaların tereddüt etmeden çocuk bakım iznini de alabileceği bir ortam oluşturmayı" ümit ettiğini dile getirdi.

Çocuk ve yaşlı bakımı dahil ailevi görevlerin ve iş hayatının nasıl sürdürülebilir bir şekilde dengede tutulacağı konusunda fazla tartışmanın önünü açacağını umduğunu söyleyen Koizumi, "Siyasetçilerin babalık iznine ayrılmasının artık haber olmadığı bir günün geleceğini umuyorum." dedi.

Babalık iznini alan ilk bakan

Ülkede daha önce Hiroshima ve Mie bölgelerinin valileri babalık izni kullanmış olsa da Koizumi, Japonya'da bu izni alan ilk bakan olacak.

Koizumi'nin kararına sosyal medyadan farklı tepkiler geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, iki haftalık babalık izninin marjinal bir süre olduğunu ve bakanın sadece dikkat çekmeye çalıştığını söylerken bazıları ise kararı, değişimin başlangıcı olarak memnuniyetle karşıladı.

Japonya'da çalışan pek çok baba, kariyerlerine zarar vereceği endişesiyle babalık izni almaktan çekiniyor. Bu izni kullanmak isteyen babalar ise sıklıkla patronları ya da iş arkadaşlarından tepki görüyor.

Babalık iznine destek veren hükümet, geçen ay, kamu görevlilerinin bir aydan fazla babalık izni almasına izin veren uygulamayı hayata geçirmişti.

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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