Japon Çevre Bakanı Koizumi erkeklere örnek olmak için 2 haftalık babalık iznine ayrılacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japon Çevre Bakanı Koizumi erkeklere örnek olmak için 2 haftalık babalık iznine ayrılacak - Son Dakika Dünya

Japon Çevre Bakanı Koizumi erkeklere örnek olmak için 2 haftalık babalık iznine ayrılacak

6 saat önce

Eski başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu olan ve gelecekte kendisine de lider olacak gözüyle bakılan Koizumi ilk çocuğunun doğumundan sonraki 3 aylık süreç içerisinde 2 haftalık babalık izni kullanacakView on euronews.

Eski başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu olan ve gelecekte kendisine de lider olacak gözüyle bakılan Koizumi ilk çocuğunun doğumundan sonraki 3 aylık süreç içerisinde 2 haftalık babalık izni kullanacakView on euronews

Japon Çevre Bakanı Koizumi erkeklere örnek olmak için 2 haftalık babalık iznine ayrılacak

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:12 
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