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Japon Çevre Bakanı Koizumi erkeklere örnek olmak için 2 haftalık babalık iznine ayrılacak
6 saat önce
Eski başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu olan ve gelecekte kendisine de lider olacak gözüyle bakılan Koizumi ilk çocuğunun doğumundan sonraki 3 aylık süreç içerisinde 2 haftalık babalık izni kullanacakView on euronews.
Eski başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu olan ve gelecekte kendisine de lider olacak gözüyle bakılan Koizumi ilk çocuğunun doğumundan sonraki 3 aylık süreç içerisinde 2 haftalık babalık izni kullanacakView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:12
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