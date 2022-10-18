Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı döverek uzaklaştırdı - Son Dakika
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Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı döverek uzaklaştırdı

18.10.2022 15:26
Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı döverek uzaklaştırdı

Japonya'da tırmandığı dağdan inen bir dağcıya ayı saldırdı.

Japonya'da tırmandığı dağdan inen bir dağcıya ayı saldırdı. Çığlıklar ve yumruklar ile kızgın ayıyı geri püskürtmeyi başaran dağcının sosyal medyada paylaştığı amatör kamera görüntüleri internette yoğun ilgi gördü.

Japonya'nın Saitama eyaletinde bulunan Futago dağında inişe geçen amatör bir dağcı, ayı saldırısına uğradı. Fuji Hakone Izu Ulusal Parkı sınırları içinde yaşanan olay, geçtiğimiz 1 Kasım'da meydana geldi. İsmini açıklamayan dağcının ifadelerine göre, kendisine yukarıdan saldıran ayı, dağcının panik yaşamasına neden oldu. Daha önce uzak doğu sporlarıyla ilgilendiğini belirten dağcının yumruk ve çığlıklarla kızgın ayıyı korkutmayı başardığı görüntüler kamera görüntülerine yansırken, ayının kısa süre içinde korkarak çalılıklar içinde gözden kaybolduğu görüldü. Olay esnasında etrafındaki kayalara tutunması ve savurduğu yumruklar nedeniyle hafif yaralanan dağcı yaptığı açıklamada "Muhtemelen ayı o bölgede yavruları ile birlikteydi ve onları koruma içgüdüsüyle bana saldırdı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yoluna devam ettiğini belirten dağcı, riskli bölgelerde tırmanış yapanları dikkatli olmaya çağırdı. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı döverek uzaklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon dağcı kendisine saldıran ayıyı döverek uzaklaştırdı - Son Dakika
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