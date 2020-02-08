Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de tüm okul binalarının, güçlendirilip, jeneratör, su ve kuru gıda konulup, deprem sonrası toplanma alanı olarak kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Moriwaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de deprem anı ve sonrasında yapılabileceklere ilişkin, deprem ülkesi Japonya'nın tecrübelerini paylaştı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme değinen Moriwaki, bu fay hattında yıllardır deprem gözlenmediğini ve deprem uzmanları olarak böyle bir sarsıntıyı beklediklerini söyledi.

Aynı şekilde Marmara'da da 30 yıl içinde deprem yaşanacağının bilindiğini anlatan Moriwaki, "Marmara dışında yaşayanlar, deprem konusunda rahat olmamalı. Türkiye de bir deprem ülkesi, deprem konusunda hep hazır olunmalı." uyarısında bulundu.

Japonya'da sürekli deprem gerçeğiyle yüzleştiklerini ifade eden Moriwaki, bu konudaki deneyimlerini paylaşmak için Türkiye'de 58 ilde çeşitli seminerler verdiğini anlattı.

Deprem öncesinde ve sırasında yapılacaklara ilişkin bilgi veren Moriwaki, "Üniversite, lise, ortaokul, ilkokul, hatta anaokulunda seminerler şeklinde deprem konusunda eğitim verilmeli. Japonya'da anaokulunda seminer şeklinde değil, tatbikat olarak öğretmeye başlıyoruz. O zaman ilkokula geldiğinde daha iyi anlayabiliyor. Onun için Türkiye'de de anaokulundan itibaren eğitim çok çok önemli." diye konuştu.

Moriwaki, deprem anında toplanma alanlarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplanma alanları olarak, Türkiye'de açık ama Japonya'da kapalı alanlar kullanılıyor. Özellikle çocuklar gelecek için çok önemli. İleride Türkiye'yi kim yönetecek? Çocuklar. Onun için okulları çok güçlü yapmak gerekiyor. Biz, okullara içme suyu, su deposu, jeneratör ve kuru yemekler hazırlayıp koyuyoruz. Neden okul? Çünkü okul her yerde ve çok sayıda var, onun için depremde herkes oraya toplanabilir. Bazen belediyelerin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor alanları da olabilir ama toplanma yerlerini, kapalı alan yapmak gerek diye düşünüyorum. Çünkü Japonya'da böyle. Toplanma yeri açık alan olunca, kışın deprem olduğunda insanlar nerede uyuyacak? Su, yemek nerede bulacak? Bunlar yaşanıyor. Bunun için biraz daha ileriyi görmek lazım."

"Depremden korkmayın"

Sürekli yaşanan depremlerin halkı korkuttuğunu belirten Moriwaki, "Japonya'da da Türkiye'de de aynı depremler var ama korkmamak lazım. Bu kader ama yapılabilir olanı yapmak lazım, yani hazırlıklı olmak lazım. 'Türkiye hazır mı?' diye ben soruyorum. Ama herkes biliyor ki daha tam hazır değil." dedi.

Herkesin evde kendisine deprem çantası hazırlaması gerektiğine işaret eden Moriwaki, "Deprem olduğunda ne kadar bina çöktü, ne kadar insan kaybı var, ekonomi ne kadar kötü olacak diye hesap yapılabilir ama herkes depreme hazır olursa, devlet, belediye, şirketler, okullar, tek tek evler de depreme hazır olursa hasar yüzde 70 azalır. Tabii yüzde 30 kalacak ama yüzde 70 çok büyük bir rakam. Bunu doğa yapıyor ama doğa yapmadan önce biz hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Moriwaki, kaçak yapıların yıkılması, sismik araştırmaların iyi yapılması ve yeterince sağlam olmayan binaların güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.