Olası deprem için İstanbul'u uyaran Japon uzman, 7 ilçeye ayrı parantez açtı - Son Dakika

Olası deprem için İstanbul'u uyaran Japon uzman, 7 ilçeye ayrı parantez açtı

Olası deprem için İstanbul\'u uyaran Japon uzman, 7 ilçeye ayrı parantez açtı
Son Güncelleme: 28.08.2023 12:44

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremiyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. Deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeleri sıralayan Moriwaki, ''Kentsel dönüşümü acilen yapmak lazım'' ifadelerini kullandı.

Tüm gözler olasıbüyük İstanbul depremine çevrilmiş durumda... Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, en riskli 7 ilçeyi sıralayarak "Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir" dedi.

"BURALARDA YUMUŞAK ZEMİNLER VAR"

Olası İstanbul depreminin şiddetinin 7.6 ile 7.9 arasında olabileceğini ifade eden Yoshinori Moriwaki, "Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir. Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, deniz kenarı tarafları" ifadelerini kullandı.

"BU BİNALARDA ÇOK HASAR OLACAK"

199 yılında meydana gelen depremde de benzer bir senaryo yaşandığını ifade eden Moriwaki, "99 depreminde de bunu gördük. buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Açıklamasının devamında kentsel dönüşüm için çağrısını bir kez daha yineleyen Moriwaki, "Kentsel dönüşümü acilen yapmak lazım. Cumhurbaşkanı yardımcısı da Çevre Bakanı da söyledi bunu, acilen yapmak lazım" dedi.

Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Olası deprem için İstanbul'u uyaran Japon uzman, 7 ilçeye ayrı parantez açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olası deprem için İstanbul'u uyaran Japon uzman, 7 ilçeye ayrı parantez açtı - Son Dakika
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