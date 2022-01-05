Üye Girişi
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: "Ne yazık ki Türkiye'nin bina karnesi zayıf" - Son Dakika

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: "Ne yazık ki Türkiye'nin bina karnesi zayıf"

05.01.2022 12:52
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: "Ne yazık ki Türkiye'nin bina karnesi zayıf"

İzmir'in Buca ilçesinde deprem ve yapı güvenliği konusu masaya yatırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde deprem ve yapı güvenliği konusu masaya yatırıldı. Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Ne yazık ki Türkiye'nin bina karnesi zayıf. Türkiye'de yapı stokunun yüzde 67'si kaçak" dedi.

Buca'da depreme karşı farkındalık oluşturma çalışmaları devam ediyor. Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda, "Deprem, Yapı Güvenliği ve Afete Hazırlık" paneli düzenlendi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, deprem konusunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirterek, afet öncesi yapılması gereken çalışmaların afet sonrasında yapılacak çalışmalardan daha hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 31 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren Japon Deprem Uzmanı Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de kaçak yapılaşmanın yapı güvenliğini tehlikeye attığını, bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67'si kaçak. Ne yazık ki Türkiye'nin bina karnesi zayıf" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal ise yapı güvenliğini tehlikeye atan unsurlar hakkında bilgilendirme yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başkanı Abdullah İncir de, toplumdaki temel afet bilincini oluşturmak için anaokulundan başlayıp, yaşam boyu süren eğitimlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle yürütülen deprem konusundaki farkındalık çalışmalarının, Buca'daki okullarda verilecek deprem ve afet eğitimleriyle süreceği belirtildi.

(İHA)

YORUMLAR
500

Türkiye, Deprem, Japon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: 'Ne yazık ki Türkiye'nin bina karnesi zayıf' - Son Dakika


Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar! Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!         
13:01
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek         
12:52
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı!         
10:51
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:01 Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
12:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek
12:38 Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı
12:36 Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi
12:34 Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
12:29 Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı!
12:20 Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı
12:18 Akşener'den zamlar sonrası açıklama: Sayın Erdoğan gözlerin ışıldıyor mu?
12:05 Öldüğü zannedilen bebek yaşarsa ismi Savaş olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 13:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: "Ne yazık ki Türkiye'nin bina karnesi zayıf" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement