Japon diplomat Doma'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı sorumlusu Akifumi Doma, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Büyükelçiliğin belediyeye hibe ettiği çok amaçlı ambulans hakkında bilgi alan Doma, insanlara en güzel şekilde hizmet etmelerinden dolayı Özten ve sağlık ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Doma'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özten de vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Özten, daha sonra Doma ile 85 yaşındaki bir hastayı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.