Japon diplomat Suluova Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı sorumlusu Akifumi Doma, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'u ziyaret etti.

Üçok, ziyarette, 850 proje arasından Suluova ilçesini tercih ederek 2018 yılında hibe edilen arama kurtarma aracıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akifumi Doma'nın ziyaretinden çok mutlu olduklarını belirten Üçok, "Aracımız için kendilerine ve Japonya halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyaretin ardından Üçok, Akifumi Doma'ya üzerinde Osmanlı motiflerinin bulunduğu fincan takımı hediye etti.