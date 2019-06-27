Son Dakika Haberleri: Japon diplomatlardan Bozkurt işareti
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Japon diplomatlardan Bozkurt işareti

59 dakika önce

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi'nde Japon diplomatlara önce öğretti, ardından Bozkurt işareti yaptırdı.

Japon diplomatlardan Bozkurt işareti, System.String[]
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi'nde Japon diplomatlara önce öğretti, ardından Bozkurt işareti yaptırdı.

Japonya'da gerçekleştirilen G20 Japonya Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi temsilen katılanlar arasında MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'te yer aldı. Özyürek görüşmeler öncesi Japon diplomatlara ve zirve görevlilerine elleri ile Bozkurt işareti yapmayı öğretti. Ardından ise Japonlara Bozkurt işareti yaptırıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Özyürek'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı bu fotoğraflar yüksek oranda beğeni aldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:29 Kaynak: İHA
Ahmet Özyürek, Milletvekili, MHP, Sivas, Güncel
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