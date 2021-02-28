Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı - Son Dakika

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

Hükümet toplam 310 milyon aşının BioNTech- Pfizer , AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Moderna üretimi aşı Japonya'dan onay alması halinde Takeda, 50 milyon doz Moderna aşısını ithal ederek ülke içi dağıtımını sağlayacak.

Firma, ABD'li Moderna'nın Kovid-19 aşısının halihazırda klinik testlerini de Japonya 'da yürütüyor.

Aşıyı bu yılın ikinci yarısında üretmeyi hedeflediğini kaydeden Takeda, 250 milyondan fazla doz üretme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Takeda'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.

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