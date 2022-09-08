Japon ekonomisi bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 3,5 büyüdü - Son Dakika
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Japon ekonomisi bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 3,5 büyüdü

08.09.2022 08:04
Japon ekonomisi bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 3,5 büyüdü

Japon ekonomisi, bu yılın nisan-haziran döneminde yıllık bazda reel olarak yüzde 3,5 büyüme gösterdi.

Japon ekonomisi, bu yılın nisan-haziran döneminde yıllık bazda reel olarak yüzde 3,5 büyüme gösterdi.

Kabine Ofisi, daha önce "ön verilerde yüzde 2,2 büyüme" olarak açıkladığı rakamı yüzde 3,5 olarak güncelledi.

Güncel istatistiğe göre, Japonya ekonomisi 2022 mali yılı nisan-haziran döneminde yıllık bazda reel olarak yüzde 3,5 büyüdü.

Enflasyona göre düzenlenen reel bazda gayrisafi yurt içi hasıla, çeyrek dönem bazlı yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Bu oran daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.

Ekonomik faaliyetlerin, Kovid-19 kaynaklı sınırlamaların hafiflediği bu dönemde hız kazandığına işaret edildi.

Söz konusu dönemde sermaye harcamaları yüzde 2, özel tüketim yüzde 1,2 artış gösterdi.

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Kaynak: AA

Kabine, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon ekonomisi bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 3,5 büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon ekonomisi bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 3,5 büyüdü - Son Dakika
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