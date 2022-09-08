Enflasyona göre düzenlenen reel bazda gayrisafi yurt içi hasıla, çeyrek dönem bazlı yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Bu oran daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.

Kabine Ofisi, daha önce "ön verilerde yüzde 2,2 büyüme" olarak açıkladığı rakamı yüzde 3,5 olarak güncelledi.

Kaynak: AA

Kabine, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japon ekonomisi bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 3,5 büyüdü - Son Dakika

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