Son Dakika Haberleri: Japon ekonomisini canlandırmak için 215 milyar euro: Okullarda tablet dağıtılacak, işsizlik düşecek
Son Dakika Dünya Japon ekonomisini canlandırmak için 215 milyar euro: Okullarda tablet dağıtılacak, işsizlik düşecek - Son Dakika Dünya

Japon ekonomisini canlandırmak için 215 milyar euro: Okullarda tablet dağıtılacak, işsizlik düşecek

6 saat önce

Japonya'da hükümet, ekonominin canlandırılması amacıyla 215 milyar euroluk dev bir fon oluşturulmasını kararlaştırdı. Destek fonundan eğitim, alt yapı ve istihdama dönük projelere pay ayrılacak

Japon ekonomisini canlandırmak için 215 milyar euro: Okullarda tablet dağıtılacak, işsizlik düşecek, System.String[]

Japonya'da hükümet ekonomiyi canlandırmak için 26 trilyon yenlik (215 milyar euro) bir fon oluşturma kararı aldı. Yarıya yakını kamu kaynaklarından temin edilecek fon sayesinde ülke ekonomisinin yüzde 1,4 büyümesi bekleniyor.


Finansman aktarılacak öncelikli alanların başında eğitim var. Bu kapsamda bütün ilk ve orta öğretim öğrencilerine kişisel bilgisayar verilecek. Ekonomik durgunluğun başladığı 1990'lı yıllarda mezun olup işsiz kalanlar için ise düzenli istihdam desteği sağlanacak.

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Hükümet, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:43 
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