Şirketten yapılan açıklamaya göre Kyocera'nın kurucusu ve onursal başkanı İnamori, 90 yaşında Kyoto 'daki evinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Kyoto, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kyocera'nın kurucusu İnamori Kazuo yaşamını yitirdi - Son Dakika

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