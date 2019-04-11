Japon F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor
51 dakika önce
Japonya açıklarında düşen F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:19
açıklarında düşen F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor. Uçağın düşmeden önce yardım sinyali göndermediği anlaşıldı.
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