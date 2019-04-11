Son Dakika Haberleri: Japon F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor

Japon F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor

51 dakika önce

Japonya açıklarında düşen F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor.

Japon F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Japonya açıklarında düşen F-35 uçağının pilotunu arama çalışmaları sürüyor. Uçağın düşmeden önce yardım sinyali göndermediği anlaşıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:19 
Japonya, Ekonomi
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