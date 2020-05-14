Japon Fanuc Türkiye'de robot onarım merkezi açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Japon Fanuc Türkiye'de robot onarım merkezi açtı - Son Dakika Ekonomi

Japon Fanuc Türkiye'de robot onarım merkezi açtı

6 saat önce

Japonya merkezli CNC, robot ve makine üreticisi Fanuc, Lüksemburg'tan sonra Avrupa'daki 2. Fanuc Onarım Merkezi'ni Türkiye'de açtı.

Japon Fanuc Türkiye'de robot onarım merkezi açtı, System.String[]

Japonya merkezli CNC, robot ve makine üreticisi Fanuc, Lüksemburg'tan sonra Avrupa'daki 2. Fanuc Onarım Merkezi'ni Türkiye'de açtı. Ek 250 bin euro yatırım bütçesiyle kurulan merkezde, ilk aşamada Fanuc Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte Fanuc Robot el kumandaları onarılacak.

Fanuc Türkiye İstanbul Merkez binasının içinde, yaklaşık 500 metrekare alanda kurulan onarım merkezi, birbirinden farklı ürünü onarma hedefiyle kuruldu.

İlk etapta Fanuc Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücüleriyle birlikte Fanuc Robot el kumandalarının (Teach Pendant) onarılacağı merkezde, Fanuc Pcb'leri de (Anakart, Sürücü kartları, I/O kartları) onarılacak.

Merkezde farklı ürünleri onarma hedefiyle çalışacaklarını söyleyen Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, bu yatırımın Fanuc'un Türkiye'ye ne kadar önem verdiğinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi ve ekledi:

"Biz Fanuc Türkiye olarak müşterilerimize sunduğumuz satış sonrası hizmetlere onarım hizmetini de ekleyerek Fanuc kullanıcılarının ihtiyaçlarını 360 derece kapsayan bir konsept ile çözme arzusundayız. Fanuc kullanıcılarına zaman ve maliyet kayıpları yaşatan, anti-profesyonel çözümlerin yerine Fanuc kalitesinde oldukça profesyonel, hızlı ve ekonomik onarım hizmetini koyarak üretim kayıplarını minimize etmek de hedeflerimiz arasında. Fanuc tarafından üretilen orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri ve yine Fanuc tarafından üretilen test ekipmanlarıyla yapılacak onarımlerde Fanuc kullanıcılarına sunulacak 1 yıl garanti ile müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefliyoruz." (Fotoğraflı)


Lüksemburg, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:34 Kaynak: DHA


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