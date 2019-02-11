Son Dakika Haberleri: Japon Finans Devi Suudi Arabistan Pazarında

Japon Finans Devi Suudi Arabistan Pazarında

2 gün önce

Japonya merkezli Sumitomo Mitsui Bank (SMBC) Suudi Arabistan'da ilk şubesini açtı.

Japon Finans Devi Suudi Arabistan Pazarında, System.String[]
Japonya merkezli Sumitomo Mitsui Bank (SMBC) Suudi Arabistan'da ilk şubesini açtı.

Japonya merkezli Sumitomo Mitsui Bank, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ilk şubesini açtı. Japonya'nın önde gelen finans devlerinden Sumitomo Mitsui Finansal Grup'a ait bir kuruluş olan banka, Suudi Arabistan Genel Yatırım Otoritesi (SAGIA) tarafından Kasım ayında ülkedeki operasyonunu yürütmek üzere lisans almıştı. SMBC, geçen yıl Suudi Arabistan ve Japonya arasındaki karşılıklı ticareti ve yatırımları artırmak için SAGIA ile bir işbirliği protokolü de imzalamıştı. SMBC'nin, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, Suudi Arabistan pazarına girmek isteyen Japon şirketlerine danışmanlık hizmeti vereceği öğrenildi.

İlk Japon bankası değil

Suudi Arabistan, 2014'te petrol fiyatlarının düşmesi üzerine, ülkeye yeni yatırımlar çekme hedefi koymuş, bu bağlamda yabancı bankaların ülkede şube açabilmesi için kolaylık sağlama yönünde adımlar atmıştı. İlk olarak 2018'de Japon MUFG Bank, Suudi Arabistan'da şube açmış, ülkedeki Japon şirketlerine kredi sağlama dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmayı hedefleyen ilk Japon bankası olmuştu. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Japon, Japonya, Suudi Arabistan, Ekonomi
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