Her yıl ürettiği 10 milyon ton LNG'nin 6 milyon tonunu ihraç eden Sakhalin 2, Japonya'nın LNG ithalatının yüzde 9'unu karşılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japon firmalar Mitsui ve Mitsubishi, Sakhalin 2 projelerinde paylarını korumayı planlıyor - Son Dakika

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