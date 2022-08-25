Japon firmalar Mitsui ve Mitsubishi, Sakhalin 2 projelerinde paylarını korumayı planlıyor - Son Dakika
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Japon firmalar Mitsui ve Mitsubishi, Sakhalin 2 projelerinde paylarını korumayı planlıyor

25.08.2022 08:46
Japon firmalar Mitsui ve Mitsubishi, Sakhalin 2 projelerinde paylarını korumayı planlıyor

Japon firmalar Mitsui & Co. ve Mitsubishi Corp. "Sakhalin 2" petrol ve gaz projelerindeki hisselerini korumayı planlıyor.

Japon firmalar Mitsui & Co. ve Mitsubishi Corp. "Sakhalin 2" petrol ve gaz projelerindeki hisselerini korumayı planlıyor.

Rusya'nın Sakhalin Adası'ndaki petrol ve gaz projesinin Japon hissedarları, proje paylarını sürdürmeye yönelik karar aşamasında bulunuyor.

Mitsubishinin açıklamasına göre "kapsamlı bakış açısıyla değerlendirilen plan" Japon firmanın yönetim kurulu toplantısında kabul gördü.

Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Mitsui de projedeki hissesini korumayı planlıyor.

Japon firmalar son kararlarını ay sonuna kadar Rus muhataplarına bildirecek.

Söz konusu kararın alınmasında, LNG tedarikinde istikrar arayan Japon hükümetinin, hissedar firmalara yönelik çağrısının etkili olduğu kaydedildi.

Son tarih 4 Eylül

Japonya'nın kuzeyindeki Sakhalin Adası'nda konumlu projeye yönelik yeni işletmeci firma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla 5 Ağustos'ta kurulmuştu.

Önceki işletmeci statüsüyle, yetkileri elinde tutan yeni firma, sözleşme şartları teklif ettiği proje hissedarlarına 4 Eylül'e dek başvuruda bulunmalarını talep ediyor.

Her yıl ürettiği 10 milyon ton LNG'nin 6 milyon tonunu ihraç eden Sakhalin 2, Japonya'nın LNG ithalatının yüzde 9'unu karşılıyor.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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