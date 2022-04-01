Japon firmalarının yüzde 43'ü, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
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Japon firmalarının yüzde 43'ü, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

01.04.2022 08:05
Japon firmalarının yüzde 43'ü, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

Japon firmalarının yüzde 43'ünün, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Japon firmalarının yüzde 43'ünün, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Japon firmaların Rusya'daki faaliyetlerini araştırdı.

Araştırmaya göre, ekonomik yaptırımların olumsuz etkisi sonrası, şimdiye kadar Japon firmaların yüzde 43'ü Rusya içi faaliyetlerini durdurdu.

Firmaların yüzde 44'ü ise, gelecek 12 ay içerisinde faaliyet kapsamında daralmaya gideceğini ya da piyasadan çekileceğini beyan etti.

JETRO uzmanı Şimoyama Manabu, Rus ulusal parası rublenin değer kayıpları sonrası, Rusya'da kişisel alım gücünün düştüğünü söyledi.

Şimoyama, Rus piyasalarına yönelik Japon firmaların "olumlu görüşünün" yeniden kazanılmasının zaman alacağını bildirdi.

Teikoku Databank, Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmasının, Rusya'da aktif faaliyet gösterdiğini aktarmıştı.

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon firmalarının yüzde 43'ü, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika


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