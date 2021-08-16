Japon Firması Uzaya Seks Oyuncağı Gönderdi - Son Dakika

"Uçuş ve sıfır yerçekimli ortam bu cihazlara etki edecek mi?" sorusunun cevabını henüz bilmiyoruz. Verilere bakarak yeni oyuncaklar geliştirecek olan Japon şirket 'ilk' olmak için oldukça iddialı.

Uçuş Tenga ve Interstellar Technologies Inc. işbirliği ile gerçekleşti.

'Tenga Rocket' Hokkaido uzay üssünden yola çıktı.

92 km yükselerek atmosferin kıyısına ulaşıldı.

Roket bu yolculukta destekçilerinin mesajları, özel bir seks cihazı ve iki aksiyon figürü taşıdı.

Projenin maddi desteği internet üzerinden geldi, para toplama yoluyla yapılan birikim 12 bin sterlini buldu.

Uzaya gönderilen İskoç ulusal yemeği Haggis ve Barbie bir yana bir sonraki araştırma konusu seks oyuncağı uzaya yolculuk için hazırlandı ve gidiş dönüş yolculuğunu yaptı bile.

Araştırmacılar için oldukça büyük önem taşıyor.

Koichi Matsumoto'nun IFL Science'a söylediklerine bakılırsa şirket kurulduğundan bu yana uzayda bir gün TENGA'ya ihtiyaç duyulacağını zaten biliyorlarmış. NASA'nın ve uzaya gidecek diğer özel firmaların gelecekte kimden alışveriş yapacağını tahmin etmek de çok kolay.

İlk hedefleri özellikle uzayda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir mastürbasyon aparatı ile astronotlara faydalı olmak. Uzay ortamında aynı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tuvalete benzer, astronotların idrar ve dışkılarını içine çeken uzay tuvaleti gibi işleyen bir cihaz ile uzayla ilk seks oyuncağını tanıştıracak firma olmak da motive edici bir fikir.

UZAYDA PORNO FİLM ÇEKİLİR Mİ?

Şu ana kadar uzayda seks konusuna fazla değinilmedi çünkü uzaya giden insanlar tarihte bunu mümkün kılacak bir teknoloji ile donanımlı değildi ancak yeni gelişmeler ve yeni yolculuklar başladığından bu yana herkes harıl harıl bu değişimin parçası olmak için çalışıyor.

2006'da Vanna Bonta 2Suit adını verdiği, velkro kemerleri ile iki astronotu bir arada tutmak yoluyla yerçekimsiz ortamda seks için gerekli ortamı sağlayan icadı ile adını duyurmuştu. Her ne kadar uzayda denenmemiş olsa da Dünya üzerinde yapılan deneylerde başarılı olan bu dizayn başka firmalara ilham olmuş ancak seks konusunda uzayda porno filmi çekmek de dahil birçok girişim hayal kırıklığı ile sonuçlanmış.

Fazla detaya girmeden; bildiğimiz kadarıyla işin zorluğundan astronotlar uzayda şimdiye kadar seks girişiminde bulunmadı. Başka sebepler de var elbet, uzayda erkeklerin testosteron seviyeleri düşüyor ve yerçekimsiz ortamda kanın göğse ve kafaya doğru yükselmesi ereksiyonu imkansızlaştırıyor, bu ve benzeri birçok sebeple belki de bu araştırmalar sonuçsuz kalacak, kim bilir!