Japon Fugaku "dünyanın en hızlı bilgisayarı" konumunu korudu - Son Dakika

Japon Fugaku "dünyanın en hızlı bilgisayarı" konumunu korudu

17.11.2020 07:51
Japon Fugaku

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku" saniyede 442,010 teraflop hızla TOP500 listesinde bir kez daha dünyanın en hızlı bilgisayarı seçildi.

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku" saniyede 442,010 teraflop hızla TOP500 listesinde bir kez daha dünyanın en hızlı bilgisayarı seçildi.

Yılda iki kez güncellenen dünyanın en hızlı süper bilgisayarlar seçkisi TOP500'de, Japonya'dan Fugaku haziranda aldığı birinciliği, kasımda rakiplerine kaptırmadı.

Üst Performans LinPack (HPL) hız göstergeleri referans alınarak hazırlanan listede haziranda saniyede 415 teraflop hıza ulaşan Fugaku, hızını saniyede 442,010 teraflop hıza çıkardı.

Bu hız ve saniyede 422 katrilyondan fazla işlem yapan Fugaku, en yakın rakibi ABD'li rakibi Summit'ten 3 kat daha fazla hesaplama ile en hızlı işlem kategorisinde liderliği korudu.

Hesap hızının yanı sıra Fugaku; sanayi kapsamlı hesaplama yöntemleri, yapay zeka uygulamaları ve büyük veri çözümlemeleri gibi diğer üç kategoride de birinci seçildi.

Fujitsu A64FX SoC çiple desteklenen Fugaku, dört kategoride birinciliğe art arda iki kez seçilen dünyanın ilk süper bilgisayarı unvanını da elde etti.

"Sosyal problemlere çözüm"

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsünde (RIKEN) işletiliyor.

Kyodo ajansına göre, RIKEN'in Bilim Direktörlerinden Matsuoka Satoşi, "İnanıyoruz ki Fugaku birçok zor sosyal problemin çözülmesinde yer alacak." ifadesini kullandı.

Fugaku, Japon dilinde "varlıklı zirve" anlamına geliyor.

ABD'den 4, Çin'den 2 iki rakibini geçti

Bu hızla TOP500'de tahtını koruyan Fugaku'yu, 2'nci sırada saniyede 148,600 teraflop hızla ABD'den Summit, 3. sırada saniyede 94,640 teraflop hızla yine ABD'den Sierra takip etti.

Çin'den Sunway TaihuLight saniyede 93,014 teraflop hızla 44'üncü, ABD'den Selene saniyede 63,460 teraflop hızla 5'inci, Çin'den Tianhe-2A saniyede 61,444 teraflop hızla 6'ncı oldu.

Listenin 7'ncisi saniyede 44,120 teraflop hızla Almanya'dan JUWELS Booster Module, 8.'si ise saniyede 35,450 teraflop hızla İtalya'dan HPC5 oldu.

ABD'den saniyede 23,516 teraflop hızla Frontera 9. olurken Suudi Arabistan'dan saniyede 22,400 teraflop hızla Dammam-7 listede 10'uncu sırada yer buldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Japon Fugaku 'dünyanın en hızlı bilgisayarı' konumunu korudu - Son Dakika


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