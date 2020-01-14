Japon gazeteci Yasuda, 'Türkiye'ye giriş yasağı' gerekçesiyle pasaport vermeyen bakanlığı dava etti

Suriye'de kaçırıldıktan sonra 2018'de serbest kalıp ülkesine dönen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, kendisine yeni pasaport vermeyen bakanlığı dava etti.



45 yaşındaki gazateci, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de kaçırıldığında pasaportunun da çalındığını billdirerek Ocak 2019'da yenisinin çıkarılması için başvurmuştu. Yasuda'nın talebi geçen temmuz ayında 'Dışişleri Bakanlığı kararıyla' geri çevrildi. Avukatı, bu karara itiraz ederek perşembe günü Tokyo Bölge Mahkemesi'nde temyiz davası açtıklarını açıkladı.