Japon gazeteci Yasuda, 'Türkiye'ye giriş yasağı' gerekçesiyle pasaport vermeyen bakanlığı dava etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japon gazeteci Yasuda, 'Türkiye'ye giriş yasağı' gerekçesiyle pasaport vermeyen bakanlığı dava etti - Son Dakika Dünya

Japon gazeteci Yasuda, 'Türkiye'ye giriş yasağı' gerekçesiyle pasaport vermeyen bakanlığı dava etti

6 saat önce

Japon gazeteci Jumpei Yasuda, kendisine 'Türkiye'ye girişi yasak' olduğu gerekçesiyle yeni pasaport vermeyen bakanlığı dava etti. Yasuda, Suriye’de Heyet Tahrir el-Şam örgütünce kaçırıldıktan sonra 2018’de serbest kalıp Türkiye üzerinden ülkesine gönderilmişti

Japon gazeteci Yasuda, 'Türkiye'ye giriş yasağı' gerekçesiyle pasaport vermeyen bakanlığı dava etti, System.String[]

Suriye'de kaçırıldıktan sonra 2018'de serbest kalıp ülkesine dönen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, kendisine yeni pasaport vermeyen bakanlığı dava etti.


45 yaşındaki gazateci, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de kaçırıldığında pasaportunun da çalındığını billdirerek Ocak 2019'da yenisinin çıkarılması için başvurmuştu. Yasuda'nın talebi geçen temmuz ayında 'Dışişleri Bakanlığı kararıyla' geri çevrildi. Avukatı, bu karara itiraz ederek perşembe günü Tokyo Bölge Mahkemesi'nde temyiz davası açtıklarını açıkladı.

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Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:55 
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