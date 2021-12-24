Japon gazetesi Nikkei Asia'dan Türkiye analizi - Son Dakika

Japon ekonomi gazetesi Nikkei Asia'da yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıpları yıktığı belirtilerek Türkiye'nin dış politikada oyun kurucu olmak istediğini yazdı.

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Japonya merkezli Nikkei Asia, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını değerlendiren bir makale yayınladı. Şef Editör Ken Moriyasu ve Editör Sinan Tavşan tarafından kaleme alınan analizde, Türkiye'nin jeopolitik bir güç olma hedefi güttüğü belirtilerek, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye hafife alınmaktan bıktı. Uzun zamandır NATO'nun uysal bir üyesi, Avrupa'nın çevresinde sessiz, laik bir ülke olarak görülen ve sabırla Avrupa Birliği'ne katılmayı bekleyen Türkiye, artık kendi jeopolitik emelleri ve özgür diplomatik hamleleriyle bölgesel bir güç olmayı hayal ediyor" ifadelerine yer verildi. Erdoğan'ın, Türk siyasetindeki onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıplarını yıktığı ifade edilen analizde, Türkiye'nin askeri operasyon gücüne de yer verildi. Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağatay'ın "Ankara sert güce başvurduğunda, elini pek çok kişinin beklediğinden daha fazla güçlendirdi" görüşleri aktarılırken, makalede en geniş yer bulan konu ise Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları oldu.

TÜRK İHA'LARINA ÖVGÜ

Baykar üretimi TB2 insansız hava aracı için "Türkiye'nin yeni keşfedilen sert gücünün bir simgesi" denilen analizde, Baykar firması ve Bayraktar kardeşlerin eğitim ve görevlerinden bahsedildi. "Bayraktar kardeşlerin Türkiye'deki imajı, ABD'deki Elon Musk'ın imajıyla karşılaştırılabilir" ifadelerine yer verilen yazıda, Türkiye'nin insansız hava araçları için şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin insansız hava araçları ucuz ama etkili. 2020'nin sonlarında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan silahlı çatışmalarda Bayraktar TB2 insansız hava aracı hem keşif hem de saldırı aracı olarak önemli rol üstlendi. Daha pahalı olan İsrail insansız hava araçlarının yanı sıra düzinelerce Ermeni tankını imha etti. Türk İHA'ları Türk ordusu tarafından kullanıldığı kadar, Ankara'dan silah satın alan devletler tarafından kullanıldığı Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki askeri çatışmalarda savaşın sonucunu şekillendirdi. Baykar'ın insansız hava araçları Türkmenistan gibi Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Ankara, Suriye ve Irak ile olan bin 200 km'lik sınır boyunca, Kürt gruplara karşı insansız hava araçlarını kullandı ve onların Türkiye topraklarına geçmelerini önlemeyi amaçlayan fiili bir tampon bölge oluşturdu. Türkiye, Kürtlerin komşu Suriye veya Irak'taki herhangi bir kazanımının, Kürtlerin Türkiye'nin güneydoğusunda önemli bir varlığa sahip olduğu ülkede ayrılıkçı duyguları körükleyebileceğinden endişe duyuyor."

"TÜRKİYE OYUN KURUCU OLMAK İSTİYOR"

Türkiye'nin dış politikasını da mercek altına alan analizde, ülkenin jeopolitik güç dengeleri arasında geçiş yapabileceği ve bazen ekonomi politikasında olduğu gibi kendi başına hareket edebileceğine dikkat çekildi. "Kesin olan tek bir şey var: Türkiye oyun kurucu olmak istiyor" denilen yazıda, ayrıca Türkiye'nin son dönemde gözünü Afrika'ya çevirdiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kıtadaki 30 ülkeye ziyaretlerde bulunduğu aktarıldı.

(Burak Ersoy/İHA)