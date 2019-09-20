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Japon geline Türk usulü düğün

32 dakika önce

Ordu'dan Japonya'ya çalışmak için giden genç, aşık olduğu Japon kız ile Türk geleneklerine uygun düğün töreni ile dünyaevine girdi.

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Ordu'dan Japonya'ya çalışmak için giden genç, aşık olduğu Japon kız ile Türk geleneklerine uygun düğün töreni ile dünyaevine girdi.


Ordu'nun Kabadüz ilçesi nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Emre Dursun, çalışmak için gittiği Japonya'da yaklaşık 2 sene kahve içtiği esnada 25 yaşındaki Akari isimli Japon genç kızla önce tanıştı. Ekmek parası için gittiği binlerce kilometre uzaklıkta aradığı aşkı bulan genç, kız arkadaşı Akari ile evlenmeye karar verdi. Çift düğünlerini de Ordu'da yapmaya karar verdi. Bir süre önce düğün hazırlıkları için Ordu'ya gelen ve burada dünyaevine giren çift, mutlu olduklarını dile getirdi.


Çalışmak için gittiği Japonya'da kahve içtiği esnada hayat arkadaşı Akari ile tanıştıklarını belirten Emre Dursun, "Yaklaşık 2 sene konuştuk, sonrasında da evlenmeye karar verdik. Türkiye'ye geldik ve burada evlendik. Eşim de Türk düğününü çok beğendiği ve harika olduğunu söylüyor. Bundan sonra Japonya'da yaşayacağız. Eşim düğünü Japonya'da istemişti ama ben Türkiye'de olmasını istedim. Eşim Türk yemeklerini de beğendi" dedi.


Düğünde Türk müziği eşliğinde oynayan Japon gelin Akari Dursun ise Türk düğününü çok beğendiğini, aynı zamanda da şaşırdığını söyledi. - ORDU

Japonya, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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