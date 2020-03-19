Japon genç, Denizli'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Japon genç, Denizli'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor - Son Dakika

Japon genç, Denizli'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kurslara katılan 25 yaşındaki Japon Takasaki Taito, öğrendiği zeybek oyunlarını ülkesinde tanıtıyor.

Japon genç, Denizli'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kurslara katılan 25 yaşındaki Japon Takasaki Taito, öğrendiği zeybek oyunlarını ülkesinde tanıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kyoto kentinden Türkiye'nin çeşitli bölgelerine giderek halk oyunlarını öğrenen Takasaki, geçen yıl geldiği Denizli'de Ege yöresinin halk oyunlarını öğrenmek için Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na başvurdu.

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Takasaki, burada yaklaşık 1 hafta kurs aldı. Japon öğrenci, Tavas Zeybeği, İbrahim Usta Zeybeği, Gireniz Ören Zeybeği ve Kütahya Zeybeği öğrendi.

Japonya'ya dönen Takasaki, memleketi Kyoto'da Türk kültürüne ilgi duyan arkadaşlarına zeybek öğretti. O ve arkadaşları yöresel efe kıyafetleri giyip zeybek oyunu sergiledi ve gösterinin görüntülerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gönderdi.

Efe kültürü Japonya'da

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Mehmet İzmirlioğlu, Japonya'da Türk kültürünün tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kısa süre önce kendilerine ulaşan sürpriz videonun görenleri gururlandırdığını ifade eden İzmirlioğlu, "Geçtiğimiz hafta Taito bana bir video gönderdi. Taito ve arkadaşları çok güzel zeybek oynamış. Efe kültürünün Japonya'da tanıtılması bizi gururlandırdı. Yaptığımız işin karşılığını aldık. Türk kültürüne aşık birinin gelip bizden bu oyunları öğrenmesi ve ülkesinde bunları yayması bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:00 Kaynak: AA

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