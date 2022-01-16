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Japon gençler "Haracuku" modasını yurt dışına taşımak istiyor - Son Dakika

Japon gençler "Haracuku" modasını yurt dışına taşımak istiyor

16.01.2022 13:50

Japonya'da genç kesimin uğrak noktası Tokyo'nun Takeşita Sokağı'ndaki gençler, giyimdeki "Haracuku" adlı sokak modasını ülke dışına taşımak istediklerini belirtiyor.

Japonya'da genç kesimin uğrak noktası Tokyo'nun Takeşita Sokağı'ndaki gençler, giyimdeki "Haracuku" adlı sokak modasını ülke dışına taşımak istediklerini belirtiyor.

Ülkede "kawaaii" (cicili bicili) kelimesiyle tanımlanan "Haracuku" modasını temsil eden süs eşyalarının satıldığı Takeşita Sokağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası.

Şibuya bölgesindeki Haracuku İstasyonu'ndan başlayıp Meiji Bulvarı'na çıkan 350 metre uzunluğundaki dar ve kalabalık alışveriş sokağı Takeşita, ülkede "gençlerin kutsal mekanı" olarak tanınıyor.

Lüks markaların Tokyo'daki merkezlerinden Omotesando Bulvarı'nın "paralel arka sokağı" olarak da bilinen Takeşita Sokağı'nda, ilk ve ortaokul öğrencileri harçlıklarıyla alışveriş yapabiliyor.

Takeşita, 19. yüzyılda etkisini gösteren İngiliz "Victorian" modasının izlerini taşıyan ve Japonya'da bir dönem "Rorita" olarak bilinen giyim tarzının birleşimi "Haracuku" modasının da merkezi.

Boyanmış saçlar, yaldızlı takılar ve rengarenk bijuteri malzemeleriyle ilginç "Haracuku" modasını tercih eden gençler, "seçmece" diye nitelendiren giyim kültürünü ülke dışına taşımak istediklerini söylüyor.

"Rengarenk olunca"

Rengarenk giyimi ve takılarını "güven ve enerji" olarak tanımlayan Yunii, Haracuku modasını "Japon kültürü" olarak tanımladığını söyledi.

Bu "eğlenceli modanın" farklı ülkelere ihraç edilmesini isteyen Yunii, "Çünkü rengarenk olunca dünya daha aydınlanacak." ifadelerini kullandı.

Takeşita Sokağı'nda çalışan Ringo, bu modayı 10 yıldır takip ettiğini ve neredeyse her gün "Haracuku tarzında" giyindiğini belirtti.

Kuşandığı kültürü korumak istediğini anlatan Ringo, "Hava soğuksa da sabrediyoruz" diyerek "sevdiği görünümü korumak istediğini" kaydetti.

"Kurdeleli siyah makosen"

Takeşita Sokağı'nda, Haracuku modasına ait bijuteri dükkanında çalışan Ayata, "kurdeleli siyah makosenlerin" (ayakkabı çeşidi) son dönemde çok fazla satıldığını söyledi.

Bu modayı takip edenlerin çoğunluğunun 30'lu yaşlarda olduğunu kaydeden Ayata, "Bence Haracuku modası, kimsenin bakışına aldırmadan istediğini yapma anlamı taşıyor." dedi.

Takı malzemeleri sattığı bu sokağa Japon gençlerin büyük ilgi gösterdiğini Kazuma, Kovid-19 salgını öncesi bölgeyi yabancı turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiğini söyledi.

Siyah renk ve kedi objelerini tercih eden ve bu modanın "duygularını güçlendirdiğini" ifade eden Ban ise sadece bir aydır giyindiği bu modanın "küresel bir kıyafet olarak yayılmasını hedeflediklerini" söyledi.

Farklı kültürlerden moda parçalarını bir araya getirerek "Haracuku" tarzını ortaya çıkardıklarını kaydeden Ban, "Nahoş bir şey yapsam da bu tarz, bana kaybetmeyeceğimi hissettiriyor." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Okina ise sosyal medya yoluyla bu tarzı öğrendiğini belirterek, "Dünyanın en cicili bicili giyinenlerinden olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

2 saat makyaj

ABD'nin Alaska bölgesindeki muhafazakar bir kasabadan Japonya'ya geldiğini kaydeden Alison ise Haracuku stilini "ifade özgürlüğü" olarak tanımladı.

Daha önce "Rorita" tarzına ilgi duyduğunu aktaran Alison, Japonya'ya geldikten sonra "daha sınırsız" şeklinde nitelediği "Haracuku" modasına ilgi duyduğunu belirtti.

Şu an kış mevsimine uygun Haracuku tarzını giyindiklerini kaydeden Alison, detaylı giyim esnasında ise makyajlarının iki saati bulabildiğini belirtti.

Japon gençler Haracuku modasını yurt dışına taşımak istiyor
Japon gençler Haracuku modasını yurt dışına taşımak istiyor
Japon gençler Haracuku modasını yurt dışına taşımak istiyor

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Togo Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japon gençler 'Haracuku' modasını yurt dışına taşımak istiyor - Son Dakika


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