Geçen hafta sonu Kovid-19'a yakalanan ve karantinada olan Japon Başbakan Kişida Fumio, TICAD'da çevrim içi hitap edecek.

8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) 27 ve 28 Ağustos'ta Kuzey Afrika ülkesi Tunus 'ta düzenleniyor. Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası ve Afrika Birliği ile düzenlenen konferansa, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japon hükümeti, Çin ve Rusya'nın nüfuzunu artırdığı Afrika'da büyüme fırsatları arıyor - Son Dakika

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