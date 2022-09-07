Tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı 2021'de 245 bin 900 yabancı ziyaretçi ülkeye giriş yapmış; bu, 1964 sonrası en düşük sayı olarak kayda geçmişti.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya ülkeye günlük yeni yolcu giriş sayısını 50 bine çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.