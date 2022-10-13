Japon hükümeti, "spekülatif yen" hareketlerine müdahalesini sürdürebileceğini bildirdi - Son Dakika
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Japon hükümeti, "spekülatif yen" hareketlerine müdahalesini sürdürebileceğini bildirdi

13.10.2022 09:08
Japon hükümeti, "spekülatif yen" hareketlerine müdahalesini sürdürebileceğini bildirdi

Japonya'da hükümet, doları karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı "spekülatif dalgalanmaya" karşı, "kararlılıkla müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.

Japonya'da hükümet, doları karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı "spekülatif dalgalanmaya" karşı, "kararlılıkla müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.

Japon yeninin, piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor. Japon yeni, dolar karşısında son 24 yılın en hızlı değer kaybını yaşıyor.

Hükümetin, eylül sonu "yen alım, dolar satım" müdahalesiyle, bir süre dengelenen dolar/yen paritesi, "psikolojik 145" seviyesini aşarak, 147 seviyesine yaklaştı.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, G-20 marjında mevkidaşlarıyla görüşmesi sonrası, "aşırı endişe verici" olarak nitelediği son dalgalanmalara müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti. Suzuki, piyasa gelişmelerinin "yüksek ihtiyatla" izlendiğini belirtti.

Bakan Suzuki, "(Japon yeninde) belli bir seviyenin aşılıp aşılmadığına değil, dalgalanmaya odaklanıyoruz. Spekülatif hareketler sonrası hızlı dalgalanmalar görürsek, kararlı adımlar atma pozisyonumuzu değiştirmeyiz." dedi.

Suzuki'nin değerlendirmesi, döviz piyasasına eylül sonundakine benzer bir müdahalenin tekrarlanabileceği şeklinde yorumlandı.

22 Eylül'de Japonya, 1998'den bu yana ilk olarak kayda geçen "yen alım, dolar satım" ile 2,84 trilyon yen (19 milyar dolar) . tutarında müdahalede bulundu.

Zayıf Japon yeni, "iki ucu keskin bir kılıç" olarak değerlendiriliyor. Japon ihracatçılar denizaşırı karlarını artırırken, diğer yandan enerji ve ham madde ithalat girdi maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Hükümet, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon hükümeti, 'spekülatif yen' hareketlerine müdahalesini sürdürebileceğini bildirdi - Son Dakika

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