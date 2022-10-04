Diplomatı sınır dışı edilen Japonya'dan Rusya'ya misilleme - Son Dakika
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Diplomatı sınır dışı edilen Japonya'dan Rusya'ya misilleme

04.10.2022 14:00
Diplomatı sınır dışı edilen Japonya'dan Rusya'ya misilleme

Japon hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde görevli Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Japon hükümeti, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde görevli Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosluğunda bir diplomatı gözaltına almasının yankıları sürüyor.

"İstenmeyen kişi" ilan edilmesiyle Japon diplomat Motoki Tatsunori'nin Rusya'dan geçen hafta ülkesine dönmesi sonrası Tokyo hükümeti karşı hamle yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, kuzeydeki Hokkaido'da bulunan Rusya'nın Sapporo Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, gazetecilere yaptığı açıklamada, ismini vermediği bir Rus diplomatın, Japonya'yı 10 Ekim'e kadar terk etmesini istedi.

Hayaşi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo'nun, söz konusu sınır dışı talebini, Bakanlığa çağrılan Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin'e aktardığını söyledi.

Sınır dışı talebine yönelik Bakanlık açıklamasında da Rus diplomata yönelik bilgi paylaşılmadı.

Rus FSB, Japonya'nın Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Motoki Tatsunori'yi "casusluk iddiasıyla" gözaltına almıştı.

Gözaltıya tepki gösteren Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Motoki'nin "gözünün bağlandığını, fiziksel olarak kısıtlandığını" belirterek Japon diplomata "zor kullanıldığını" söylemişti.

Japon diplomatın "hiçbir yasa dışı faaliyete karışmadığını" savunan Hayaşi, Rusya'nın tutumunu "Viyana Sözleşmesi'nin açık ve ciddi ihlali" olarak nitelemişti.

FSB açıklamasında, Motoki'nin, "Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındığını" bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Vladivostok, Japonya, Japon, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diplomatı sınır dışı edilen Japonya'dan Rusya'ya misilleme - Son Dakika

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