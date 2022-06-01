Japon hükümeti, ülkeye günlük yolcu giriş sayısını 20 bine çıkardı - Son Dakika
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Japon hükümeti, ülkeye günlük yolcu giriş sayısını 20 bine çıkardı

01.06.2022 07:54
Japon hükümeti, ülkeye günlük yolcu giriş sayısını 20 bine çıkardı

Japonya, Kovid-19'a karşı sınır kapısı önlemlerini hafifletme kapsamında günlük yolcu giriş sayısını 20 bine çıkardı.

Japonya, Kovid-19'a karşı sınır kapısı önlemlerini hafifletme kapsamında günlük yolcu giriş sayısını 20 bine çıkardı.

Japon hükümeti virüsle mücadele kapsamında uyguladığı sınır kapılarında kısıtlamaları 1 Haziran itibarıyla hafifletmeye başladı.

Bu kapsamda Japonya'ya günlük yolcu giriş kapasitesi 20 bine yükseltildi.

Yolcu çıkış ülkeleri, düşük riskli kabul edilen "mavi renk" grubunda olduğu sürece yolcularda karantina ve girişte Kovid-19 test şartı aranmayacak.

Bu grupta hali hazırda ABD, İngiltere, Çin, Güney Kore dahil 98 ülke bölge yer alıyor.

99 ülke ve bölgenin kategorize edildiği "sarı renk" grubu çıkışlı yolcularda ise Kovid-19'a karşı 3 doz aşı şartı aranacak.

Aşılarını vurulanlar karantina ve testten muaf tutulacak.

"Sarı grupta" aşılandığını belgeleyemeyenler ile Pakistan dahil 4 ülkenin yer aldığı "kırmızı grup" çıkışlı yolcular ise karantina ve Kovid-19 testine tabi tutulacak.

Yabancı turiste açılıyor

Yaklaşık 2 yıldır yabancı turistlere kapalı tutulan Japonya'nın sınır kapıları 10 Haziran'da açılacak ve ilk aşamada, rehber dahilindeki turist gruplarına öncelik verilecek.

Belirli turistik noktaları ziyaret edebilecek gruplar arasında vaka saptanması halinde, yerel idarelerin salgına müdahale kapasiteleri ölçülecek.

Öte yandan popüler turizm noktalarından kuzeydeki Hokkaido ve güneydeki Okinawa iniş ve kalkışlı uluslararası uçuşlar yeniden başlayacak.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, sınır önlemlerine ilişkin "Vaka önleme ile sosyo-ekonomik faaliyetleri de dengelemek ve (önlemleri) hafifletmeyi, adımlar halinde sürdürmeyi istiyoruz" dedi.

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Kaynak: AA

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