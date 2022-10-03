Japonya "spekülatif yen" hareketlerine kararlılıkla müdahale edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya "spekülatif yen" hareketlerine kararlılıkla müdahale edecek

03.10.2022 08:23
Japonya "spekülatif yen" hareketlerine kararlılıkla müdahale edecek

Japon hükümeti, yene son müdahalenin "spekülatörlere uyarı niteliğinde" olduğunu belirterek, olası istikrarsız yen hareketlerine karşı yeniden "kararlılığa" hazır olduğunu bildirdi.

Japon hükümeti, yene son müdahalenin "spekülatörlere uyarı niteliğinde" olduğunu belirterek, olası istikrarsız yen hareketlerine karşı yeniden "kararlılığa" hazır olduğunu bildirdi.

Japon yeninin, yabancı piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor. Japon yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en büyük değer kaybını sürdürüyor.

Hükümetin, geçen ay sonu "yen alım, dolar satım" müdahalesi sonrası ABD doları karşısında değer kaybını kısa süre dengeleyen Japon yeni, hafta başı "psikolojik 1 USD : 145 yen" seviyesine yaklaştı.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi "Ani ve tek yönlü hareketlerin arkasında spekülatörler vardı. Geçen müdahalede bulunduk ve gerekirse kararlılıkla harekete geçeceğimizi beyan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Döviz hareketlerinin istikrarlı olması gerektiğini yineleyen Suzuki, Japon hükümetinin piyasa gelişmelerini "yüksek bir ihtiyat duygusuyla" izlediğini sözlerine ekledi.

22 Eylül'de Japonya, 1998'den bu yana ilk olarak kayda geçen "yen alım, dolar satım" müdahalesinde 2,84 trilyon yen (19 milyar dolar) harcadı. Bu hamle ABD dolarının geçici olarak 5 yen düşmesini sağlamıştı.

Zayıf Japon yeni, "iki ucu keskin bir kılıç" olarak değerlendiriliyor. Japon ihracatçılar denizaşırı karlarını artırırken, diğer yandan enerji ve ham madde ithalat girdi maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.

YORUMLAR
500
Japonya, ABD ve Avustralya, savunmada iş birliğini güçlendirecek Japonya, ABD ve Avustralya, savunmada iş birliğini güçlendirecek Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya 'spekülatif yen' hareketlerine kararlılıkla müdahale edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç ve Finlandiya'da tedirginlik yarattı: NATO üyeliğimizi durdurmakla tehdit etti
14:12 Sokakta oynayan çocukların saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı
14:15 Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti
14:06 Rusya'dan nükleer bir gözdağı daha! Putin'in denizaltısı açık denize çıktı
13:49 Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı
13:43 Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak
13:09 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Ailesel problemi nedeniyle Arjantin'e gitti
12:58 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Kerem'e son uyarı! Barış Alper formayı alabilir
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katılım Bankası' isminin 'Katılım Finans Kurumu' şeklinde değiştirilmesi gerekiyor
12:53 Sedat Peker aleyhine çektiği videolarla tanınıyordu! Cenk Çelik 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 14:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya "spekülatif yen" hareketlerine kararlılıkla müdahale edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement