Japon Hükümetinden "Uçan Otomobil" Bütçesi
1 saat önce
Japon hükümeti, uçan otomobil üretiminin hızlandırılması için 2019 bütçesinde 40 milyon dolar ayırdı.
Japon hükümeti, uçan otomobil üretiminin hızlandırılması için 2019 bütçesinde 40 milyon dolar ayırdı. Bir start-up firması SkyDrive adı verilen uçan otomobili 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yetiştirmek için çalışmalara başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:00
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