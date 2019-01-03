Japon Hükümetinden "Uçan Otomobil" Bütçesi

Japon hükümeti, uçan otomobil üretiminin hızlandırılması için 2019 bütçesinde 40 milyon dolar ayırdı.

Japon hükümeti, uçan otomobil üretiminin hızlandırılması için 2019 bütçesinde 40 milyon dolar ayırdı. Bir start-up firması SkyDrive adı verilen uçan otomobili 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yetiştirmek için çalışmalara başladı.

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