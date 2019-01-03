Son Dakika Haberleri: Japon Hükümetinden "Uçan Otomobil" Bütçesi

Japon Hükümetinden "Uçan Otomobil" Bütçesi

1 saat önce

Japon hükümeti, uçan otomobil üretiminin hızlandırılması için 2019 bütçesinde 40 milyon dolar ayırdı.

Japon hükümeti, uçan otomobil üretiminin hızlandırılması için 2019 bütçesinde 40 milyon dolar ayırdı. Bir start-up firması SkyDrive adı verilen uçan otomobili 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yetiştirmek için çalışmalara başladı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:00 

Tokyo, Japon, Güncel
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