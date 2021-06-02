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Japon hükümetinden yavaş aşılama eleştirilerine yanıt: "10 milyonu aşkın kişi aşılandı" - Son Dakika

Japon hükümetinden yavaş aşılama eleştirilerine yanıt: "10 milyonu aşkın kişi aşılandı"

02.06.2021 12:47
Japon hükümetinden yavaş aşılama eleştirilerine yanıt:

Korona virüse karşı aşılamada diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmakla eleştirilen Japonya hükümeti, ülkede 10 milyonu aşkın kişinin aşılandığını açıkladı.

Korona virüse karşı aşılamada diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmakla eleştirilen Japonya hükümeti, ülkede 10 milyonu aşkın kişinin aşılandığını açıkladı.

Japonya hükümetinden Covid-19 salgınında aşılamanın yavaş ilerlediği yönündeki eleştirilere yanıt geldi. Hükümet, 10 milyonu aşkın kişinin Covid-19 aşısından yararlandığını açıkladı. Japonya Başbakanlık Ofisi'nin paylaştığı verilere göre dün itibariyle 4 milyon 653 bin 566 sağlık personeli ile 65 yaş ve üstü 5 milyon 734 bin 23 kişi aşının ilk dozunu yaptırdı. Yaklaşık 126 milyonluk nüfusa sahip ülkede, aşı olan kişilerin oranı yüzde 8'e ulaşmış oldu.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

Covid-19 aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan ve süreci 65 yaş ve üstü yaşlı nüfus ile devam ettiren Japonya'da sürecin diğer gelişmiş ülkelere göre yavaş ilerlemesi eleştirilere neden olmuştu. Hükümet günde 1 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini belirtmiş, yaşlı nüfusun aşılanmasını Temmuz ayı sonuna kadar bitirme sözü vermişti. Bu kapsamda kitlesel aşılama merkezleri hizmete açılırken, doktorlar dışındaki sağlık personeline de aşılama yetkisi verileceği kamuoyuna yansımıştı.

ÜNİVERSİTELERDE AŞILAMA BAŞLIYOR

Son olarak Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato dün yaptığı açıklamada, 21 Haziran itibariyle üniversiteler ve iş yerlerinde Covid-19 aşılamasına başlanacağını duyurmuştu. An itibariyle devam eden 65 yaş üstü nüfusu aşılama seferberliğinin Temmuz ayı sonu hedefinden önce tamamlanması halinde 21 Haziran tarihinin öne çekilebileceğini kaydeden Kato, yerel idareler üzerindeki yükü azaltmak ve aşılamayı hızlandırmak üzere ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının da kullanılacağını belirtmişti. Kimlerin aşıdan yararlanacağına üniversiteler ve şirketlerin karar vereceğini söyleyen Kato, çalışanların aile üyelerinin de aşılamaya uygun olabileceğini belirtmişti. Kato, yaşlılara ve kronik sağlık sorunu bulunanlara öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunulduğunu hatırlatmıştı. Uygulamadan yararlanacak şirket ve üniversitelerin aşıları uygulayacak sağlık personelinin sağlanmasından sorumlu olacağı gündeme gelmişti.

Japonya'da toplam 750 bin 98 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 13 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

(Burak Ersoy/İHA)

Japon hükümetinden yavaş aşılama eleştirilerine yanıt: 10 milyonu aşkın kişi aşılandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japon hükümetinden yavaş aşılama eleştirilerine yanıt: '10 milyonu aşkın kişi aşılandı' - Son Dakika


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