Japon ilaç üreticisi Covid-19 aşısının klinik testlerine başladı - Son Dakika

Japon ilaç şirketi Shionogi, ürettiği potansiyel Covid-19 aşısının klinik testlerine başladığını duyurdu.

Covid-19'a yönelik aşı çalışmaları farklı ülkelerde tüm hızıyla sürerken, Japon ilaç üreticisi Shionogi'den potansiyel aşının üretimine yönelik yeni bir adım geldi. Japon ilaç devi, ürettiği aşı adayının klinik testlerine dün başlandığını duyurdu. Aşının etkinliği ve güvenliğine yönelik test sürecinde ilk etapta 214 sağlıklı yetişkinin yer alacağı kaydedilirken, katılımcılara 3 haftalık aralıklarla 2 doz aşı veya plasebo uygulanacağı ve sürecin 1 yıl boyunca takip edileceği belirtildi.

Düşük riskli aşı türü

Şirketin geliştirdiği aşının virüs üzerinde bulunan protein türünü içeren ve rekombinant protein aşısı olarak adlandırılan bir tür olduğu öğrenilirken, virüse saldıran antikorların üretimine yol açarak etkinlik gösterdiği ifade edildi. Shionogi, diğer birçok aşıda kullanılan söz konusu teknolojinin düşük risk oranına sahip olduğunun değerlendirildiğini açıklarken, firma CEO'su Isao Teshirogi ise güvenli, etkili ve yerli bir aşıyı mümkün olan en kısa sürede sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

(Burak Ersoy/İHA)