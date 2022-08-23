Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu

23.08.2022 16:43
Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu

Japon ilaç üreticisi Takeda Pharmaceutical Co. üretimi dang humması aşısının Endonezya'da kullanım onayı aldığı bildirildi.

Japon ilaç üreticisi Takeda Pharmaceutical Co. üretimi dang humması aşısının Endonezya'da kullanım onayı aldığı bildirildi. Böylece Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Endonezya İlaç ve Gıda Kontrol Ulusal Ajansı (BPOM) Japon firmanın "QDENGA" aşısına 6-45 yaş aralığı için kullanım izni verdi.

Hastaneye yatışı yüzde 84 önleyen ve semptomatik vakaları yüzde 61 engelleyen dang humması aşısı, ön teste tabi olmaksızın ve çift doz halinde uygulanabilecek.

Böylece, Takeda, ülke dışına aşı satışı gerçekleştiren ilk Japon firması oldu.

Japonya'nın en büyük ilaç üreticilerinden Takeda, aşının Asya, Güney Amerika ve Avrupa'da kullanım onayı almayı amaçladığını belirterek, yıllık satış gelirlerini 1,6 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisinek teması ile yayılan dang humması mikrobunun, her yıl dünya geneli 390 milyon insana bulaşıyor.

YORUMLAR
500
Elazığ'da 20 bin dekar alanda domates hasadı sürüyor Elazığ'da 20 bin dekar alanda domates hasadı sürüyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rumelifeneri'ni ziyaret etti Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rumelifeneri'ni ziyaret etti Açıklaması Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:46:04. #1.12#
SON DAKİKA: Takeda, ülke sınırları dışına aşı satan ilk Japon firma oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement