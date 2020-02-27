Japon İmparatorun doğum günü resepsiyonu Ankara'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla, 23 Şubat 1960 tarihinde doğan İmparator Naruhito'nun doğum günü kutlandı.



Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde 23 Şubat 1960 tarihinde doğan İmparator Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle resepsiyon verildi. Resepsiyon Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya Büyüelçisinin eşi Koichi Mikami ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Resepsiyon her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Davetliler arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri ateşeler ile diplomatlar yer aldı. Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Geçen sene bir Mayıs tarihinde Japonya'da Veliaht Prens Baruhito majesteleri tahta çıkmış ve otuz sene devam eden 'Heisei' dönemi sona ererek 'Reiwa' dönemi başlamıştır. Majesteleri İmparator 23 Şubat tarihinde 60 yaşına girmiştir esenlikler diliyorum" dedi.



Büyükelçi Akio, Türkiye ve Japonya ilişkilerine dair yaptığı konuşmada, "Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir konumda yer alan, dinamik ve gelişme potansiyeline sahip cazip bir ülkedir. Geçen yıl Japon firmaların mevcut fabrikaların kapasitelerinin güçlendirilmesi veya yeni fabrikalar açıklaması tarzındaki Türkiye'ye yönelik yatırımları da artarak devam etmiştir. Bu sene de Japonya ve Türkiye ilişkileri daha da gelişmeye devam etmektedir. Ülkelerimizin arasında ticaret ve yatırımları daha da genişletecek Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinde sona gelinmiştir" dedi.



Resepsiyonda, Japon kültürünün tanıtılmasına yönelik olarak, sushi, tempura başta olmak üzere çeşitli Japon yemekleri ve Japon pirinç şarabı sake ve yöresel yemekler ikram edildi. - ANKARA